Назван секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 18-19 июля
Опубликован новый секретный шифр для Hamster Kombat на 18-19 июля. Вот он:
A: . —
L: . — . .
P: . — — .
H: . . . .
A: . —
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Набор точек и тире — символов азбуки Морзе. Вместе они складываются в короткое слово на английском языке, правильный ввод которого принесет миллион монет. И хотя для опытных «хомяководов» эта сумма давно не кажется большой — лишней он все равно не будет. Следить за новыми шифрами можно у нас на сайте — они обновляются каждый день в 22:00 по Москве.
Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры. Фон окрасится в багровые тона — это значит, что пора вводить буквы:
1. Точка (.) — короткий клик.
2. Тире (—) — длинный, 1,5-2 секунды, клик.
3. Вводить буквы нужно с короткими паузами.
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