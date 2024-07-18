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Сегодня, 20:10

Nobody Wants to Die в стиле Cyberpunk 2077 высоко оценили в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Critical Hit Games

Nobody Wants to Die, нуарно-киберпанковый детектив от польской студии Critical Hit Games, очень понравился игрокам. На момент написания новости у игры 252 обзора в Steam, 82% из которых — положительные.

Nobody Wants to&nbsp;Die. Нуар и схожесть с Bioshock — геймплей Nobody Wants to Die впечатлил игроков

Разумеется, это не самое большое количество рецензий, но со временем их станет больше. Похоже, аудиторию не отпугнула даже короткая продолжительность игры — сообщается, что на ее прохождение уходит 5-6 часов.

К сожалению, игра недоступна в российском Steam из-за санкций, так что придется воспользоваться зарубежным аккаунтом или купить ее на маркетплейсах.

Источник: SteamDB
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