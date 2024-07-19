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Сегодня, 12:30

Плохо влияет на россиян? Депутат предложил запретить Hamster Kombat

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Анатолий Аксаков, депутат и председатель комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам, жестко высказался в отношении Hamster Kombat — сверхпопулярной игры-кликера, пользователи которой надеются разбогатеть. По словам Аксакова, «Хомяк» выглядит как мошенничество и манипулирование гражданами России.

Hamster Kombat. Разработчики Hamster Kombat: новости о листинге через 24 часа — фейк

Кроме того, его беспокоят дополнительные задания, которые иногда требуют посмотреть ролик на YouTube. Пока все видео были безобидными, но кто может поручиться, что так будет и дальше? Впрочем, никаких конкретных сроков обсуждения запрета Hamster Kombat или регуляции криптовалют заявлено не было.

Источник: Парламентская газета
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