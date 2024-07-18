Хомяк вновь раздает 5 миллионов — раскрыты комбо-карты на 18-19 июля
Раскрыта комбинация карт Hamster Kombat на 18-19 июля.
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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat
Каждый день в 15:00 по мск объявляются три карты, которые при покупке или прокачке не просто повысят пассивный заработок, но и принесут награду во внутриигровой валюте. Смотреть новый комбо-карты можно на нашем сайте.
Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat
Потребуется перейти в раздел с картами через кнопку «Комбо» или Mine. После этого остается найти нужные карты в указанной категории и купить все три — или повысить их уровень, если они уже есть у игрока.
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