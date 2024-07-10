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Сегодня, 22:00

Стал известен шифр для Hamster Kombat на 10-11 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хомяк.

Объявлен секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 10-11 июля.

W . — -
H . . . .
A . -
L . — . .
E .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Комбинация точек и тире, складывающаяся в слово на английском языке. Если ввести все правильно, то на аккаунт зачислится миллионов монет. Узнавать новые коды проще всего на нашем сайте — они появляются каждый день в 22:00 по мск.

Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Для начала нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка станет красным — необходимо отбить код по следующим принципам:

1. Точка (.) — короткая нажатие.
2. Тире (-) — длинное, секунду или две, нажатие.
3. Между буквами нужно выжидать 1-2 секунды.

Hamster Kombat. Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram

Если не допускать ошибок, то слово будет появляться на этом же экране.

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