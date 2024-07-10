«Слит» новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 — его показывали журналистам

Появился новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2.



Его показывали еще на июньской выставке Summer Game Fest 2024, но только журналистам — тогда официальной записи не велось. Сейчас же появился короткий видеоролик весьма сомнительного качества.

Однако на нем можно разглядеть аномалии, путешествия по туннелям с ножом наперевес и даже некоторых персонажей.

Автор роликов и фотографий подчеркивает, что специально высветлял картинку ради читаемости и на самом деле игра темнее, чем кажется.