Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:02

Названы три карты на 11-12 июля в Hamster Kombat

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В «Хомяке» (Hamster Kombat) в очередной раз обновились комбо-карты, которые помогут получить 5 миллионов монет. Комбинация на 11-12 июля выглядит так:

YouTube Golden Button — Specials
Vesting Smartcontracts — Web3
Cointelegraphs — PR & Team

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбинация из трех внутриигровых карт, которая обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени. Если вовремя купить или повысить уровень всех трех, то в награду игрок получит сразу 5 миллионов монет и повысит пассивный доход, что явно не помешает перед скорым листингом.

Hamster Kombat. Когда состоится листинг в Hamster Kombat

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Для начала надо перейти в раздел с покупками карт — через кнопку «Комбо» или Mine (обозначена пиктограммой кирки). После этого остается только купить нужные карточки или прокачать их, если они уже есть у игрока.

6
1
Читайте также
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен шифр для Hamster Kombat на 10-11 июля

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости