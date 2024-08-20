Стали известны комбо-карты для Хомяка на 20-21 августа
Найдена комбинация карт для Hamster Kombat на 20-21 августа.
Licence Nigeria — раздел Legal
Hamster YouTube Channel — раздел Specials
Oracle — раздел Web3
Как получить все три карты из комбо 20-21 августа
Карточки Licence Nigeria и Hamster YouTube Channel открываются без дополнительных условий и рефералов. Для открытия карточки Oracle из раздела Web3 прокачайте для начала Web3 integration из раздела Markets до 5 уровня.
Зачем нужно собирать комбо
Если купить нужные карты, то игрок получит сразу пять миллионов монет, да еще и повысит свой пассивный доход. Поэтому пропускать ежедневные комбо не рекомендуется — они обновляются в 15:00 по Москве.
Чтобы собрать комбо, нажмите на Mine (иконка кирки) или «Комбо» прямо в главном меню. Затем разыщите карты в нужной категории и купите все три, или повысьте уровень тех карточек, которые у вас уже есть.