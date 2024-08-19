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Сегодня, 23:05

Нашлось решение головоломки с ключом в Hamster Kombat 19-20 августа

Евгения Воскресенская
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Готовая видеоинструкция поможет пройти мини-игру 19.08 — 20.08.

Если вы новый пользователь, то сначала нужно разобраться в правилах. Запустите головоломку через вкладку «Мини-игра» в приложении. На экране появится игровое поле, где вы увидите красные и зеленые рыночные свечи.

Ключ нужно переместить в правый конец поля — тогда он станет вашим. Меняйте расположение свеч так, чтобы освободились необходимые клетки. Решение далеко не всегда очевидно, а время игры ограничено 1 минутой.

Хотя найти ключам применение пока что не выйдет, в будущем они сыграют важную роль в рамках аирдропа. 23:00 по Москве — время, когда появляется новая головоломка, а старая теряет актуальность.

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Выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 августа
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