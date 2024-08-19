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Сегодня, 22:00

Выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 августа

Евгения Воскресенская
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Ежедневный код азбуки Морзе на 19.08 — 20.08 уже доступен.

P = . —  .
L = . — . .
A = .
Y = . — 

Новый день — новый шифр азбуки Морзе для «Хомяка»! Набрать код не составит труда, а наградой станет 1 миллион монет. Регистрируйтесь в приложении и в главном меню выбирайте «Ежедневный шифр».

Обратите внимание, поменяло ли цвет поле вокруг хомяка. Вбивать нужно не латинские буквы, а комбинации из точек и тире.

— Короткий тап дает точку (.)
— Долгий тап дает тире (—)

При вводе букв не забывайте делать паузы. Так будет проще не сбиться в процессе. Ежедневный код — это легкий способ пополнять запасы игровой валюты на постоянной основе. Главное, отслеживать обновления — актуальный секретный шифр неизменно появляется в 22:00 по мск.

Хомяк. Узнайте, какие карты входят в комбо для Hamster Kombat 19-20 августа
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