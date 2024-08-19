Выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 августа

Ежедневный код азбуки Морзе на 19.08 — 20.08 уже доступен.

P = . — — .

L = . — . .

A = . —

Y = — . — —

Новый день — новый шифр азбуки Морзе для «Хомяка»! Набрать код не составит труда, а наградой станет 1 миллион монет. Регистрируйтесь в приложении и в главном меню выбирайте «Ежедневный шифр».

Обратите внимание, поменяло ли цвет поле вокруг хомяка. Вбивать нужно не латинские буквы, а комбинации из точек и тире.

— Короткий тап дает точку (.)

— Долгий тап дает тире (—)

При вводе букв не забывайте делать паузы. Так будет проще не сбиться в процессе. Ежедневный код — это легкий способ пополнять запасы игровой валюты на постоянной основе. Главное, отслеживать обновления — актуальный секретный шифр неизменно появляется в 22:00 по мск.