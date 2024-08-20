Невероятный успех — онлайн Black Myth: Wukong превысил 1,7 миллиона игроков

Релиз экшена Black Myth: Wukong обернулся оглушительным успехом. И это не преувеличение — за прошедшие с релиза часы пиковый онлайн проекта поднялся почти до 1,8 миллиона игроков.

Для сравнения — предыдущий рекорд для запуска синглплеерной игры установил Cyberpunk 2077, но в него в день релиза играли «всего» немногим более миллиона пользователей. Вероятно, до конца дня цифры станут еще выше.