Новая Half-Life может выйти до конца 2026 года

Известный инсайдер Тайлер Маквикер, ранее уже сообщавший верную информацию о проектах Valve, поделился деталями новой игры во вселенной Half-Life под кодовым названием HLX. По его словам, она будет работать по классическим геймплейным формулам старых частей серии.

При этом в ней появится рукопашный бой, расширенная система управления транспортом и стрельбы из него, кооператив, воксельная разрушаемость и даже процедурно-генерируемый контент.

Впрочем, нового Starfield можно не бояться — генерироваться будет только небольшая часть всего, что есть в игре. HLX должна выйти до конца 2026 года.