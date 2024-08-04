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Сегодня, 21:45

Новая Half-Life может выйти до конца 2026 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Half-Life: Alyx.
Фото Valve

Известный инсайдер Тайлер Маквикер, ранее уже сообщавший верную информацию о проектах Valve, поделился деталями новой игры во вселенной Half-Life под кодовым названием HLX. По его словам, она будет работать по классическим геймплейным формулам старых частей серии.

Deadlock. Появились скриншоты новой игры от Valve — это смесь Team Fortress 2, Dota 2 и Overwatch

При этом в ней появится рукопашный бой, расширенная система управления транспортом и стрельбы из него, кооператив, воксельная разрушаемость и даже процедурно-генерируемый контент.

Впрочем, нового Starfield можно не бояться — генерироваться будет только небольшая часть всего, что есть в игре. HLX должна выйти до конца 2026 года.

Источник: YouTube
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