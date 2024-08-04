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Сегодня, 15:10

Опубликовано комбо в «Хамстер Комбате» на 4-5 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Используйте свежую комбинацию карт для Hamster Kombat на 4-5 августа:

X — раздел PR and Team
Defi 2.0 tokens — раздел Markets
Derivatives — раздел Markets

Как получить карты из комбо 4-5 августа

Для открытия карточки Derivatives необходимо прокачать карточку Margin trading x20 до 9 уровня, карточку Margin trading x10 до 5 уровня, карточку Shit coins до 5 уровня. Для открытия карточки Defi2.0 tokens необходимо прокачать карточку CEO до 2 уровня. Карточка X открывается без каких-либо условий.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Как известно, для прокачки аккаунта в «Хомяке» нужны золотые монеты — и проще всего получить сразу пять миллионов при помощи комбо-карт. Кроме того, покупка или прокачка любых карт повышает пассивный доход — а его уровень может сыграть свою роль при распределении токенов в ходе эйрдропа.

Как собирать комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в раздел с картами, нажав в главном меню приложения кнопку Mine (пиктограмма кирки) или «Комбо». Затем разыщите нужную карту в одной из категорий. Теперь остается только купить ее или повысить ее уровень, в том случае если она у вас уже есть.

Где узнать комбо-карты в Hamster Kombat

Новые комбинации карт появляются каждый день в 15:00 по московскому времени и тут же публикуются на нашем сайте.

Хомяк. Опубликован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 3-4 августа
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