Опубликован секретный код азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 августа

Появился секретный шифр для «Хомяка» на 4-5 августа:

S: • • •

I: • •

G: — — •

N: — •

E: •

R: • — •

Что такое ежедневный шифр шифр в Hamster Kombat

Авторы Hamster Kombat предоставляют игрокам возможность каждый день получать миллион монет. Для этого нужно войти в режим и ввести комбинацию точек и тире, «букв» азбуки Морзе, которые сложатся в слово на английском.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» — фон приложения должен стать красным. После этого вводите буквы, делая между ними небольшие паузы:

1. Точка (•) — короткое нажатие.

2. Тире (—) — длинное нажатие, 1 или 2 секунды.

Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране.