В новом хорроре на Unreal Engine 5 придется общаться с духами по микрофону

8 января в Steam выйдет Supernormal — очередной хоррор на Unreal Engine 5 с весьма и весьма неплохой графикой.



Впрочем, главная его «фишка» — это распознавание голоса через микрофон.

Игроку не придется сдерживать вопли ужаса, чтобы не проиграть — напротив, нужно будет общаться с населяющими дом духами, чтобы вытягивать из них подсказки и, в конечном итоге, раскрыть исчезновение некой девушки.

Разработчики рассказали, что Supernormal вдохновляется отмененным хоррором Allison Road, который, в свою очередь, отсылал к P.T. от Хидео Кодзимы.