Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:45

В новом хорроре на Unreal Engine 5 придется общаться с духами по микрофону

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Hitori de Productions

8 января в Steam выйдет Supernormal — очередной хоррор на Unreal Engine 5 с весьма и весьма неплохой графикой.


Впрочем, главная его «фишка» — это распознавание голоса через микрофон.

Игроку не придется сдерживать вопли ужаса, чтобы не проиграть — напротив, нужно будет общаться с населяющими дом духами, чтобы вытягивать из них подсказки и, в конечном итоге, раскрыть исчезновение некой девушки.

Graveyard Shift. Хоррор с реалистичной графикой отправит игроков на клабище

Разработчики рассказали, что Supernormal вдохновляется отмененным хоррором Allison Road, который, в свою очередь, отсылал к P.T. от Хидео Кодзимы.

Источник: Steam
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилась гигантская статуэтка Ведьмака — она стоит 320 тысяч рублей

Вышел новый вариант озвучки Cyberpunk 2077 от нейросети — он лучше предыдущего

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости