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Сегодня, 22:10

Хоррор с реалистичной графикой отправит игроков на клабище

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото DarkPhobia Games

Вы когда-нибудь мечтали поработать на кладбище? Даже если и нет — новый хоррор с фотореалистичной графикой Graveyard Shift предоставит вам такую возможность. Главный герой — сторож по имени Гэри, который только устроился работать на кладбище.

И, разумеется, с ним сразу же начали происходить пугающие и мистические события, которые ему только предстоит пережить. Разработчики обещают сосредоточиться на «настоящем страхе» вместо скучных и непонятных головоломок.

Lethal Company. Хоррор Lethal Company рвет все топы по популярности и продажам в Steam

Игра уже доступна в Steam за 280 рублей.

Источник: Steam
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