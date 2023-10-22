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Сегодня, 18:20

В GTA 6 впервые за всю серию может появиться гарпун

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

Пользователи Reddit собрали в один пост все сливы о том, какое оружие может появиться в GTA 6. Так, в шестой серии культовых игр от Rockstar впервые может появиться ружье-гарпун.

Возможный набор оружия в GTA 6.
Фото Reddit

Если верить слухам, то строить догадки осталось не так долго — новую часть GTA могут показать уже в октябре. Об этом не раз говорили в сообществе игры и на это намекала и сама Rockstar. Правда, до конца октября осталось чуть больше недели.

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