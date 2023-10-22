В GTA 6 впервые за всю серию может появиться гарпун

Пользователи Reddit собрали в один пост все сливы о том, какое оружие может появиться в GTA 6. Так, в шестой серии культовых игр от Rockstar впервые может появиться ружье-гарпун.

Возможный набор оружия в GTA 6. Фото Reddit

Если верить слухам, то строить догадки осталось не так долго — новую часть GTA могут показать уже в октябре. Об этом не раз говорили в сообществе игры и на это намекала и сама Rockstar. Правда, до конца октября осталось чуть больше недели.