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Бруталити Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1 признали самыми смешными в серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Пользователи Reddit сошлись во мнении о том, что бруталити Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1 — самые смешные во всей серии.

Кейдж вызывает персонал, чтобы припудрить врагу носик при помощи опасной бритвы, а также запускает в своего соперника мини-версию Джонни, чтобы та прорвалась сквозь грудную клетку неприятеля.

Вектор серьезности в культовом файтинге, по впечатлениям игроков, сместился в немного «безумную» сторону — в игре стало больше юмора и, несмотря на всю ту же присущую кровавость, происходящее выглядит комично, нежели серьезно.

Плохо это или хорошо — окончательный ответ неизвестен. Многие геймеры отмечают, что слегка безумный тон идет игре только на пользу. Другие же скучают по более мрачному сеттингу девятой и десятой частей.

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