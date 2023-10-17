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Сегодня, 13:54

Теперь русские разработчики снова могут зарабатывать в AppStore

Богдан Виноградов
Корреспондент
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AppStore.
Фото Apple

Не секрет, что после введения санкций Apple сильно ограничила возможности взаимодействия со своей экосистемой для пользователей из России. В частности, проблемы возникали с выводом средств — он не был запрещен, но переводы в отечественные банки были затруднительны.

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Теперь дела стали обстоять чуть проще — разработчики из России смогут использовать любые сторонние платежные системы. Меньше стала даже комиссия — Apple будет забирать 27% от транзакций вместо 30%.

Правда, есть и ограничение — сторонняя платежная система должна быть доступна только пользователям из России.

Интересно, что поводом для этого решения стал удовлетворенный российским судом антимонопольный иск, по результатам которого компания Тима Кука «попала» на штраф в размере более чем миллиарда рублей.

Источник: DTF
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