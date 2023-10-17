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Сегодня, 11:21

Российская игра, в которой нужно поддерживать отношения со стервой, вышла бесплатно на iOS и Android

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Franz.
Фото Ice-Pick Lodge

Российская студия Ice-Pick Lodge, известная по разработке необычных арт-хаусных игр «Мор.Утопия» и «Тургор», выпустила небольшой мобильный проект под названием Franz. И, разумеется, он тоже оказался необычным.

Франц — это имя виртуальной девушки, с которой игроку нужно будет поддерживать отношения. Сделать это будет непросто — она обладает сложным характером и склонна манипулировать собеседником.

Разработчики обещают выборы с последствиями, моральные дилеммы и даже инновационные механики — например, Франц будет по-разному реагировать на разные типы прикосновений.

Опробовать игру можно совершенно бесплатно на Android и iOS.

Источник: VK
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