Золото, бриллианты и розовый цвет — для Инстасамки собрали ПК за 23 миллиона рублей

Весьма известной блогерше, которая пробовала себя и в амплуа певицы, Инстасамке, подарили компьютер — да не простой, а за 23 миллиона рублей. Явно шикарный по характеристикам системный блок выглядит необычно.

Тот самый компьютер. Фото Инстасамка

Логотип INSTASAMKA выложен из бриллиантов, а сверху нависает зеркало. В целом сборка скорее напоминает какой-то музыкальный инструмент.

Такой щедрый подарок девушке сделал ее муж совместно с блогером Nemifist. Сама Инстасамка вспомнила, как в 14 лет сидела за маминым компьютером, который перегревался от задач вроде «посмотреть сериал» или «поиграть в GTA или Sims». Что же, с новым ПК таких проблем у нее явно не возникнет!