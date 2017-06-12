Сумма призовых в Dota 2 превысила 100 миллионов долларов

Портал e-Sports Earnings представил данные об общей сумме призовых в различных киберспортивных дисциплинах. Вчера сумма призовых в Dota 2 превысила 100 миллионов долларов. Всего с момента выхода игры в 2011 году состоялось более 740 соревнований. На втором месте расположилась другая игра из жанра MOBa – League of Legends. Ее показатель составляет 41 миллион долларов за восемь лет существования.

Последний крупный турнир по Dota 2 завершился вчера в Москве. На EPICENTER: Moscow команды разыграли 500 тысяч долларов. По 250 и 100 тысяч из них достались победителю и финалисту. Рекорд по сумме призовых принадлежит последнему чемпионату мира в данной дисциплине – The International 2016 (20,7 миллиона долларов). Стоит отметить, что по темпу роста призового фонда предстоящий чемпионат мира опережает прошлогодний турнир.