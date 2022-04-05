Проекты Team17 недоступны для покупки в Steam

В Steam стала недоступна покупка игр издателя Team17. Более 60 тайтлов, среди которых ell Let Loose, серии Worms, The Escapists и Overcooked!, нельзя приобрести в российском Steam.

Никаких официальных заявлений от Team17 не было, но игры издателя стали недоступны и для белорусских пользователей. В разделе магазина с играми издателя отображается сообщение: «Контент недоступен в вашем регионе».

Team17 Group plc — частная компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. Основатели Team17 являются бывшими сотрудниками 17Bit Software и людьми из Amiga PD/Demo user-group. Компания в настоящее время базируется в Оссетт, Уэст-Йоркшир, Великобритания. Самыми известными и популярными в компании являются игры серии «Worms».