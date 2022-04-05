Российский региональный сплит в Valorant приостановили

Valorant Regional League была приостановлена на неопределенный срок.

Как сообщается в социальных сетях организатора, турнир отложен на неопределенный срок до прояснения «дальнейших обстоятельств». Игрокам позволили принимать участие в лигах других регионов при соответствии условиям лиг.

Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разработанная и издаваемая компанией Riot Games. Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутер от первого лица. Игра позиционирует себя как главный соперник CS:GO на киберспортивной сцене.