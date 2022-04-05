Плей-офф ESL Pro League — расписание матчей первого дня

Сегодня, 5 апреля, начинается плей-офф стадия турнира ESL Pro League season 15 в рамках которого будет сыграно два матча.

Схема плей-офф ESL Pro League.

В 16.30 по московскому времени стартует первая встреча между командами Fnatic и ENCE. Fnatic заняли 3-е место в группе А, обойдя такие команды, как MOUZ и G2. ENCE заняли 2-е место в группе В, оставив позади FaZe, Vitality и Outsiders.

В 20.00 столкнутся FaZe и Players. FaZe заняли 3-е место в группе B, а Players стали вторыми в группе С.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

Гэсэр Галсанов