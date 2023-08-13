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Сегодня, 14:20

Привет из 90-х — в Mortal Kombat 1 киборг Сектор получит классическое фаталити

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Кадр из игры Mortal Kombat.
Фото YouTube

Киборг Сектор впервые появился в третьей части Mortal Kombat. Пока он участвует в новой игре только в качестве вспомогательного персонажа, но уже сейчас у него появилось красочное фаталити, отсылающее к старым играм.

На стриме Kombat Kast 2 показали, как он выходит на арену чтобы поддержать Смоука и сокрушает его оппонента кибернетическими клешнями. Именно так Сектор расправлялся в противниками в далеком 1995-м.

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