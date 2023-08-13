Привет из 90-х — в Mortal Kombat 1 киборг Сектор получит классическое фаталити

Киборг Сектор впервые появился в третьей части Mortal Kombat. Пока он участвует в новой игре только в качестве вспомогательного персонажа, но уже сейчас у него появилось красочное фаталити, отсылающее к старым играм.

На стриме Kombat Kast 2 показали, как он выходит на арену чтобы поддержать Смоука и сокрушает его оппонента кибернетическими клешнями. Именно так Сектор расправлялся в противниками в далеком 1995-м.