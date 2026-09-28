PARIVISION сохранила финалистов TI и выкупила Satanic у Team Spirit

PARIVISION сохранит состав по Dota 2 на сезон 2026/27. Клуб также сообщил о завершении трансфера Алана «Satanic» Галлямова из Team Spirit: с января 2025 года игрок выступал за команду на правах аренды.

Вместе с Галлямовым в составе остаются Владимир «No[o]ne-» Миненко, Евгений «Noticed» Игнатенко, Эдгар «9Class» Наталкян и Андрей «Dukalis» Куропаткин. Главным тренером продолжит работать Клемент «Puppey» Иванов.

В прошлом сезоне PARIVISION выиграла турнир по Dota 2 на Esports World Cup 2026 и дошла до финала The International. В решающей серии команда уступила Team Spirit со счетом 2-3. По словам генерального директора клуба Андрея Квасневского, сохранить Галлямова после аренды было одним из приоритетов PARIVISION.

Первую встречу нового сезона команда проведет 29 сентября против Level UP на BLAST Slam VIII. Матч начнется в 13.00 по МСК.

Виталий Климов