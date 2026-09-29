Киберспортивная организация GamerLegion подписала игрока Юма Yuma Лангле в состав по Dota 2

Киберспортивная организация GamerLegion решила обновить состав команды по Dota 2 к новому сезону — к составу присоединился киберспортсмен первой позиции Юма «Yuma» Лангле.

Ранее Лангле выступал в составе LGD Gaming — за все время там он заработал около 300 тысяч долларов. Наибольшего успеха команда добилась на BLAST SLAM VII, заняв вторую строчку рейтинга. Дебютным турниром для нового состава станет BLAST SLAM VIII — он стартует 29 сентября.

Нынешний состав GamerLegion: