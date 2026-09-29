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Киберспортивная организация GamerLegion подписала игрока Юма Yuma Лангле в состав по Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды GamerLegion.
Фото GamerLegion

Киберспортивная организация GamerLegion решила обновить состав команды по Dota 2 к новому сезону — к составу присоединился киберспортсмен первой позиции Юма «Yuma» Лангле.

Ранее Лангле выступал в составе LGD Gaming — за все время там он заработал около 300 тысяч долларов. Наибольшего успеха команда добилась на BLAST SLAM VII, заняв вторую строчку рейтинга. Дебютным турниром для нового состава станет BLAST SLAM VIII — он стартует 29 сентября.

Нынешний состав GamerLegion:

  • Юма «Yuma» Лангле
  • Френсис «RCY» Фандемера
  • Виктор «Fayde» Зуев
  • Данил «Bignum» Шеховцов
  • Пол «Speeed» Бочичио
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