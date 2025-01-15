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Популярнее, чем YouTube: аудитория «ВКонтакте» выросла после замедления сервиса

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В декабре 2024 года месячный охват соцсети «ВКонтакте» среди россиян составил почти 92 млн человек. Это на несколько миллионов больше, чем у YouTube — данные предоставила исследовательская компания Mediascope по запросу РБК.

При подсчете учитывалась аудитория из России старше 12 лет, заходившая в интернет со стационарных компьютеров и мобильных устройств.

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По мнению представителей «ВКонтакте», рост популярности соцсети прежде всего связан с развитием сервисов «VK Видео» и «VK Клипы», которые «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

Фото Mediascope
Источник: РБК
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