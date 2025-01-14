YouTube заработал? Сбой в интернете принес неожиданные плоды

Сегодня около 17:00 в Рунете произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на неполадки в работе многих сайтов. Чуть позже Роскомнадзор назвал причину сбоя и сообщил о том, что он успешно устранен.

И вот многие пользователи начали замечать неожиданный побочный эффект — YouTube стал запускаться, как раньше. Впрочем, если сервис и заработал, то не у всех: некоторые комментаторы не заметили никаких изменений.