Техно
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 19:30

YouTube заработал? Сбой в интернете принес неожиданные плоды

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Сегодня около 17:00 в Рунете произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на неполадки в работе многих сайтов. Чуть позже Роскомнадзор назвал причину сбоя и сообщил о том, что он успешно устранен.

Пользователь интернета. Больше не повторится? Роскомнадзор объяснил причину сбоя в работе сервисов

И вот многие пользователи начали замечать неожиданный побочный эффект — YouTube стал запускаться, как раньше. Впрочем, если сервис и заработал, то не у всех: некоторые комментаторы не заметили никаких изменений.

Источник: TG-канал Baza
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ответ на загадку дня в Zoo на 14-15 января уже в свободном доступе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости