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Сегодня, 21:10

В Госдуме РФ предложили контролировать траты детей в видеоиграх

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Игровые платформы нужно обязать согласовывать все траты несовершеннолетних с их родителями — в этом убежден вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. «В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком», — сказано в обращении, которое депутат направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Roblox. В Roblox снова обманывают детей — 11-летняя девочка отдала 400 тысяч с маминой карты

Чернышов привел в пример Roblox — популярную среди детей игровую платформу, которая «позволяет им тратить огромные суммы денег». По его мнению, подобные инциденты — результат неправильно работающей системы, а вовсе не случайные ошибки.

Источник: РИА Новости
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