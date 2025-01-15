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Сегодня, 14:00

Минцифры РФ потратит два миллиарда рублей на систему камер наблюдения

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Минцифры РФ запустит единый сервис для обработки видео с камер наблюдения из российских регионов — об этом сообщает издание Forbes. Известно, что сервис будет работать на базе искусственного интеллекта, который сможет обрабатывать изображение.

К реализации проекта приступят уже в 2025 году, а общая сумма затрат, по предварительным подчетам, составит около 2 миллиардов рублей.

Впрочем, эксперты полагают, что создание единой федеральной платформы приведет к сильной загруженности системы — целесообразнее было бы предварительно обрабатывать данные на самих камерах.

Источник: Forbes
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