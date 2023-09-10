Раскрыта внешность хакера, слившего раннюю версию GTA 6

Не так давно британский суд признал двух молодых хакеров виновными во взломах корпоративных ресурсов, одним из результатов которых стала утечка альфа-версии GTA 6. Одним из них оказался Арион Куртаж, 18-летний англичанин, страдающий расстройством личности.

Теперь же в Сеть попали его фотографии. Оказалось, что Арион был мастером не только в хакерских проделках, но еще и очень любил рыбачить.

Окончательный приговор взломщикам еще не был вынесен. Однако учитывая, что для них это было далеко не первое преступление, он может оказаться серьезным.