Нейросеть создаст девушку мечты и пришлет ее фото, но не бесплатно

Нейросети продолжают захватывать мир — настолько, что позволяют создавать виртуальных девушек. Сервис VirtualGF предложит настроить все, от деталей внешности до работы и увлечений придуманной женщины.

Затем с ней можно будет говорить — совершенно бесплатно, но только на английском.

А вот чтобы увидеть настроенную внешность или получить еще более интересные фото, придется уже платить — есть подписки за 10 долларов и 30 долларов.