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20 февраля, 16:06

PlayStation 5 Pro выйдет раньше GTA 6? Новая консоль от Sony ближе, чем кажется

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Sony готовится выпустить PlayStation 5 Pro до конца 2024 года. По крайней мере так считают аналитики, указывая на угасание интереса к вышедшей еще в 2020 году приставке, что выражается в падении продаж.

PlayStation 5. Консоль PlayStation 5 Pro — когда ее ждать и какой она будет

В предыдущем поколении Sony попыталась решить похожую ситуацию, выпустив PlayStation 4 Pro. Кроме того, сейчас корпорация сталкивается со снижением прибыли, несмотря на высокую выручку, и выпуск PlayStation 5 Pro до релиза GTA 6 может стать для Sony неплохим подспорьем.

Источник: CNBC
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