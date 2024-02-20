PlayStation 5 Pro выйдет раньше GTA 6? Новая консоль от Sony ближе, чем кажется

Sony готовится выпустить PlayStation 5 Pro до конца 2024 года. По крайней мере так считают аналитики, указывая на угасание интереса к вышедшей еще в 2020 году приставке, что выражается в падении продаж.

В предыдущем поколении Sony попыталась решить похожую ситуацию, выпустив PlayStation 4 Pro. Кроме того, сейчас корпорация сталкивается со снижением прибыли, несмотря на высокую выручку, и выпуск PlayStation 5 Pro до релиза GTA 6 может стать для Sony неплохим подспорьем.