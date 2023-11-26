Созданная нейросетью девушка стала популярной моделью — она зарабатывает по 10 тысяч евро в месяц

Айтана Лопез — модель из Барселоны, которая ведет блог в Instagram* и набрала уже почти 140 тысяч подписчиков. В среднем ее страница приносит около 3 000 долларов ежемесячно, но иногда эта цифра доходит до 10 000 долларов.

В этой истории есть лишь одна маленькая деталь, делающая ее необычной — никакой Айтаны Лопез не существует. Все ее фотографии сгенерированы нейросетью, а страница девушки — это проект агентства The Clueless.

Создатели Айтаны рассказывали, что многие пишут ей личные сообщения, а один латиноамериканский актер даже пытался пригласить ее на свидание.

Майя. Фото The Clueless

The Clueless уже запустило страницу еще одного нейроперсонажа, «более скромной» девушки по имени Майя Лима. Однако та еще не достигла популярности старшей подруги — пока Майе удалось набрать всего шесть тысяч подписчиков.

*корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.