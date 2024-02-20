Какие пароли россияне используют чаще всего — самыми популярными оказались пароли из цифр

Исследование сразу 18 миллионов «слитых» паролей показало, что больше всего пользователи из России по-прежнему предпочитают самые простые последовательности, зачастую состоящие из одних только цифр — «123456», «1234567890» и классическое «Qwerty123».

Среди буквенных паролей встретились не менее классические «password» и «йцукен». Хватало и имен вроде «марина» или «андрей». Интересно, что довольно часто встречались «monkey» (обезьяна) и «dragon» (дракон). Ну а самые осмотрительные пользователи использовали пароли из сочетаний букв, цифр и знаков — «P@ssw0rd», «1qaz@WSX» и «abc123!».

Стоит заметить, что чем более предсказуемым окажется пароль — тем проще будет его подобрать злоумышленникам.