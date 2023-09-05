Легендарных Героев 3 перенесли на Unreal Engine 5
Пользователь Reddit с ником ItsGigachadBabyy показал, как бы выглядели Герои Меча и Магии 3 на движке Unreal Engine 5.
Heroes Of Might And Magic 3.
Фото ItsGigachadBabyy
Пока что он показал только то, как бы выглядел культовый замок людей. Геймеры не только с восторгом оценили новый взгляд на классику, но и поностальгировали:
«Именно так я игру и запомнил, и не пытайтесь меня переубедить», — комментарий пользователя с Reddit.
«Оригинальные иллюстрации городов просто восхитительные. Герои 3 — это лучшая игра на все времена», — комментарий пользователя с Reddit.
Heroes Of Might And Magic 3.
Фото 3DO.
Оригинальные Герои Меча и Магии 3 вышли в 1999-м году и стали культовой игрой не только в России, но и во всем мире.
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