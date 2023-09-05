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Железного Арни воссоздали в Red Dead Redemption Online

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Terminator 2.
Фото Carolco Pictures

Игроки воссоздали легендарные образы Арнольда Шварценеггера из боевиков в Red Dead Redemption Online.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

В набор кино-образов вошли Конан-варвар, Датч из фильма Хищник, а также красивый незнакомец из фильма Кактус Джек:

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Ранее стало известно о том, что Rockstar начала разработку Red Dead Redemption 3. Игра находится в пассивной разработке и выйдет не раньше 2028 года.

Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 3 может выйти до конца 2028 года

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