Железного Арни воссоздали в Red Dead Redemption Online

Игроки воссоздали легендарные образы Арнольда Шварценеггера из боевиков в Red Dead Redemption Online.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

В набор кино-образов вошли Конан-варвар, Датч из фильма Хищник, а также красивый незнакомец из фильма Кактус Джек:

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Ранее стало известно о том, что Rockstar начала разработку Red Dead Redemption 3. Игра находится в пассивной разработке и выйдет не раньше 2028 года.