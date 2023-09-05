Железного Арни воссоздали в Red Dead Redemption Online
Игроки воссоздали легендарные образы Арнольда Шварценеггера из боевиков в Red Dead Redemption Online.
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
В набор кино-образов вошли Конан-варвар, Датч из фильма Хищник, а также красивый незнакомец из фильма Кактус Джек:
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
Ранее стало известно о том, что Rockstar начала разработку Red Dead Redemption 3. Игра находится в пассивной разработке и выйдет не раньше 2028 года.
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