Ghost of Tsushima, God of War: Ragnarok и другие эксклюзивы с PS5 могут выйти на ПК в ближайшее время

Уже в этом году на ПК появятся долгожданные игры с PlayStation 5 — Ghost of Tsushima, Demon's Souls, The Last of Us 2, God of War: Ragnarok. Новость похуже — сообщил об этом аноним с форума 4chan, называющий себя сотрудником Nixxes Software . Разумеется, ни о каком доверии к источнику речи не идет.