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Сегодня, 18:21

Palworld обогнала Dota 2 по онлайну — в новой игре процветает рабство

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Pocketpair

Новая игра Palworld очень напоминает серию Pokemon — и внешне, и концептуально. Однако одно из главных отличий Palworld разочаровывает.

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Оказалось, что в игре можно захватывать противников-людей, которые, фактически, становятся рабами. Больше того — и «покемонов», и взятых в плен людей можно разделать через контекстное меню, после чего персонаж начнет яростно работать тесаком.

Все это приводит некоторых геймеров (как правило западных) в ярость. Впрочем, черный пиар — тоже пиар. На момент написания новости продажи игры превысили 2 миллиона копий, а по онлайну она обогнала Dota 2.

Источник: TG-канал
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