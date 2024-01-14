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Сегодня, 17:35

Один из главных эксклюзивов Xbox получит сборник ремастеров — игры, возможно, выйдут на ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Gears of War.
Фото Microsoft/Epic Games

В ближайшее время должен будет выйти сборник ремастеров Gears of War.

Gears of War.
Фото Microsoft/Epic Games

По словам инсайдеров, игры находятся на финальной стадии разработки, а значит анонс может появиться уже в ближайшее время.

Gears of War.
Фото Microsoft/Epic Games

Не исключено, что сборник появится на ПК — сейчас на компьютеры доступны только Gears of War 1, Gears of War 4. Gears 5 и стратегия Gears: Tactics.

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