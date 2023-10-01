Counter-Strike 2 может дать бан за Windows 7

Некоторые игроки в Counter-Strike 2 столкнулись с неприятной проблемой — оказывается, игра может дать бан, если ее запускают на Windows 7. Античит определяет операционную систему как софт для взлома игр.

К счастью, речь не идет о VAC-бане на весь аккаунт — ограничения распространяются только на Counter-Strike 2. Тем не менее, многие советуют не запускать игру на Windows 7 пока Valve не разберется с проблемой.

В минимальных системных требованиях к игре указана Windows 10.