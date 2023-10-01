Геймеры вспомнили сцены из игр, впечатлившие их сильнее всего
Пользователи Reddit вспомнили моменты из игр, которые запомнились им сильнее всего. Началось обсуждение с открытия гермозатвора Убежища 101 в Fallout 3 — для многих именно эта сцена запомнилась как начало большого приключения.
Fallout 3.
Фото Bethesda Softworks
Самым популярным вариантом стал первый разговор со жнецом Сувереном из Mass Effect — в этот момент геймеры по-настоящему чувствовали масштабы стоящей перед человечеством угрозы.
Knights of the Old Republic.
Фото Bioware
По эмоциям били концовки Portal и вступления Bioshock. А из «вотэтоповоротов» геймеры залайкали главный твист Star Wars: Knights of the Old Republic.
Источник: Reddit
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