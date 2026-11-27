Североамериканская Wildcard Gaming проиграла Imperial Esports и вылетели из PGL Major Singapore 2026
Североамериканская организация Wildcard Gaming проиграла бразильской команде Imperial Esports в первом этапе пятого раунда PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.
Соперники сыграли три карты — Dust2 со счетом 13:11 и Cache — 13:8 в пользу Imperial Esports и Mirage — 11:13 в пользу Wildcard Gaming. Проигравшая команда покинула турнир.
PGL Major Singapore 2026 по CS2 — второй мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, что проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион 125 тысяч долларов.
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