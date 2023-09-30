Киберспортсмен считает, что Counter-Strike 2 «очень плохая», но у нее есть потенциал

Марко Snappi Пфайффер, профессиональный киберспортсмен из команды ENCE, оценил Counter-Strike 2... Скажем так, не очень высоко. По его словам, сейчас Counter-Strike 2 — это попросту «очень плохая игра», которую выпустили преждевременно, и к этому нужно адаптироваться.

Удивительно, но в целом Snappi настроен весьма оптимистично — по его словам, «смотреть на все нужно позитивно», и Counter-Strike 2 еще поменяется.