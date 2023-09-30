Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:05

Киберспортсмен считает, что Counter-Strike 2 «очень плохая», но у нее есть потенциал

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike 2.
Фото Valve

Марко Snappi Пфайффер, профессиональный киберспортсмен из команды ENCE, оценил Counter-Strike 2... Скажем так, не очень высоко. По его словам, сейчас Counter-Strike 2 — это попросту «очень плохая игра», которую выпустили преждевременно, и к этому нужно адаптироваться.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 массово занижают рейтинг — игроки жалуются на производительность

Удивительно, но в целом Snappi настроен весьма оптимистично — по его словам, «смотреть на все нужно позитивно», и Counter-Strike 2 еще поменяется.

Источник: TG-канал CS2 NEWS
0
Читайте также
Фигурист Гуменник в Пекине катался под кавер песни Sonne группы Rammstein
25 лет назад «Спартак» победил «Реал» в Лиге чемпионов
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый арт для GTA: Online намекает на GTA 6
Новости
RSS RSS
Все новости