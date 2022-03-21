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CD Projekt Red анонсировала разработку нового «Ведьмака»

Пьеретта АРКАН
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Началась разработка нового «Ведьмака».

Cтудия CD Projekt Red анонсировала разработку новой части игры The Witcher (Ведьмак). По словам разработчиков, проект будет создаваться на движке Unreal Engine 5 вместо привычного REDengine.

«Это волнующий момент, поскольку мы переходим с REDengine на Unreal Engine 5, начиная многолетнее стратегическое партнерство с Epic Games. Оно охватывает не только лицензирование, но и техническое развитие Unreal Engine 5, а также потенциальные будущие версии Unreal Engine, где это уместно», — говорится в сообщении CD Projekt RED.

Четвертая часть игры не будет эксклюзивом Epic Games Store. Даты релиза и детали сюжета нового «Ведьмака» пока не анонсированы.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» получил свыше 800 наград, включая более 250 званий «Игра года».

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