Call of Duty: Modern Warfare 3 стала самой низкооцененной игрой в серии

Фиаско Call of Duty: Modern Warfare 3 оказалось полным — ее рейтинг оказался на самом «дне». Игра не просто оказалась наименее высоко оцененной в серии — она стала одной из наименее высоко оцененных игр вообще.

Даже такие недавние «шедевры», как Redfall и Forspoken, в представлении пользователей оказались лучше.

В настоящий момент оценка Call of Duty: Modern Warfare 3 на Metacritic составляет 1,8 из 10, а в Steam — 28 из 100. В процессе занижения оценок разгневанные пользователи сначала не разобрались в играх и обрушили рейтинг оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года выхода.