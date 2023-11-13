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Сегодня, 18:34

Call of Duty: Modern Warfare 3 стала самой низкооцененной игрой в серии

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Activision

Фиаско Call of Duty: Modern Warfare 3 оказалось полным — ее рейтинг оказался на самом «дне». Игра не просто оказалась наименее высоко оцененной в серии — она стала одной из наименее высоко оцененных игр вообще.

Даже такие недавние «шедевры», как Redfall и Forspoken, в представлении пользователей оказались лучше.

Modern Warfare 3. Call Of Duty: Modern Warfare 3 — худшая часть серии? Ее не стоило выпускать

В настоящий момент оценка Call of Duty: Modern Warfare 3 на Metacritic составляет 1,8 из 10, а в Steam — 28 из 100. В процессе занижения оценок разгневанные пользователи сначала не разобрались в играх и обрушили рейтинг оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 2011 года выхода.

Источник: TG-канал WELOVEGAMES
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