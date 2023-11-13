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Сегодня, 17:55

Стала известна дата выхода Dragon Age 4

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bioware

Dragon Age: Dreadwolf, четвертая часть ролевой серии, была анонсирована еще в 2018-м, но с тех пор официальных новостей о дате выхода не появилось.

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Впрочем, благодаря одному из сотрудников EA мы теперь знаем год выхода игры. В своем резюме он указал работу над анимациями персонажей в Dragon Age 4 и упомянул, что выход игры ожидается в течение 2024 года.

Разумеется, окно релиза еще может поменяться. Но теперь хотя бы есть дата, на которую можно ориентироваться.

Источник: TG-канал
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