Стала известна дата выхода Dragon Age 4

Dragon Age: Dreadwolf, четвертая часть ролевой серии, была анонсирована еще в 2018-м, но с тех пор официальных новостей о дате выхода не появилось.

Впрочем, благодаря одному из сотрудников EA мы теперь знаем год выхода игры. В своем резюме он указал работу над анимациями персонажей в Dragon Age 4 и упомянул, что выход игры ожидается в течение 2024 года.

Разумеется, окно релиза еще может поменяться. Но теперь хотя бы есть дата, на которую можно ориентироваться.