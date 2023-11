Call Of Duty: Modern Warfare 3 — худшая часть серии? Ее не стоило выпускать

Последний провал Бобби Котика.

Call of Duty: Modern Warfare 3 уже смело можно называть провалом — игра разочаровала как игроков, так и профессиональных критиков. Но что именно настолько не понравилось так многим?

IGN — «Бледная имитация прошлого»

Обозревая профессиональных обзорщиков стоит держать в уме, что оценивали они исключительно одиночную кампанию. И начать стоит с IGN — это крупное издание, которое чаще всего не занижает оценки крупным проектам от именитых студий. Однако автор из IGN поставил одиночной кампании 4 балла из 10, да еще и назвал ее «возможно, худшей кампанией Call of Duty из всех».

Пожалуй, самым тяжелым обвинением игры стало то, что в нее попросту скучно играть. И так чересчур короткая кампания в значительной степени состоит из миссий-песочниц по образцу Call of Duty: Warzone, только без других игроков — и это совсем не то, чего ждешь от самого кинематографичного шутера в мире.

Да и немногие задания с традиционной для серии постановкой тоже не предлагают ничего особенно интересного — только примитивные перестрелки с не самыми умными врагами, после которых запускается очередная кат-сцена, скармливающая игроку порцию не самого интересного сюжета.

Все это совсем не вызывает восторга, как и чрезмерный упор на ностальгию, из-за которого в игре очень мало чего-то действительно оригинального.

We Got This Covered — «Когда я был моложе, то представлял Call of Duty через десять лет не такой»

Фото Activision

Обозреватель из We Got This Covered с удивлением заметил, что даже одиночная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2007 года была куда более интересной и атмосферной, несмотря на все технические ограничения того времени.

Завершая рецензию, журналист подчеркнул, что новый Modern Warfare 3 воплощает в себе все недостатки серии, которая та приобрела за последнее десятилетие — посредственный дизайн уровней, бессвязный сюжет и неудержимое желание издателя «выдоить» франшизу досуха.

Rock Paper Shotgun — «Паллиативная затычка, которой нечего сказать»

Не менее суровым оказался и ресурс Rock Paper Shotgun. Пожалуй, вступление обзора стоит привести целиком:

«Для Владимира Макарова, смазливого злодея из Modern Warfare 3, истина и мораль абсолютно неважны. Он дает понять своей армии ультранционалистов, что заинтересован только в их тихой и непоколебимой верности. Видимо, точно того же Activision ожидает и от армии фанатов сери».

Корень всех бед игры обозреватель видит в сжатых сроках: когда высокобюджетные проекты разрабатываются по пять лет, новую часть Modern Warfare попытались сделать всего за полтора года. Увы, чуда не произошло.

Всего 14 миссий, абсолютно неуместный формат полуоткрытого мира из Warzone — все эти претензии мы уже слышали. Впрочем, кое-где автор обзора прошелся по недостаткам подробнее — например, он быстро научился отличать машины из Warzone за счет их интерактивности. Да, если автомобиль сделали специально для новой игры, то скорее всего залезть и покататься на нем не получится.

Фото Activision, ТАСС

Ложка меда в бочке дегтя

Есть ли у игры хоть какие-то положительные стороны? Скорее да, чем нет, но это ее не спасает. Так, многие обзорщики хвалили визуал, но лишь с оговоркой, что она не очень-то сильно отличается от предыдущей части, да и стремление Activision выпускать игры на предыдущем поколении консолей бросается в глаза. То же самое говорилось и о аспектах вроде саунд-дизайна или приятной стрельбы — да, неплохо, но не особенно лучше, чем раньше.

Помощь зала

Иногда бывает, что игроки и критики резко расходятся во мнении. Недооцененный шедевр проходит мимо массовой аудитории, или же наоборот — веселый трэш приходится по душе игрокам, но у профессионалов вызывает презрительное «фи».

Увы, к Call of Duty: Modern Warfare 3 это никак не относится. На момент написания статьи у игры 855 обзоров в Steam, но лишь 38% из них помечены как «положительные». И абсолютное большинство геймеров сходятся на том, что цена — завышена, учитывая, что новая часть тянет максимум на пристойное DLC. Не важно, о долларах, евро, рублях или юанях идет речь — основной посыл отзывов с цифрами становится понятным даже до перевода.

Фото Activision

Впрочем, среди игроков нашлось больше ностальгирующих по предыдущим частям, чем среди журналистов, которые заметно устали от серии. Не раз и не два в обзорах Steam встречались обвинения разработчиков в том, что атмосфера хорошего военного фильма сменилась чем-то, подозрительно напоминающим цирк, а новый Макаров не идет ни в какое сравнение со старым.

Рецепт провала

Возможно ли было избежать провала? Вероятно да, но только в самом начале разработки, когда съехавшие из-за сделки с Microsoft дедлайны заставили руководство Activision спешно переделывать планировавшееся для Call of Duty: Modern Warfare 3 расширение в полноценную третью часть.

Конечно, представители издателя и сейчас отрицают, что произошло нечто подобное — дескать, игра всегда задумывалась как полноценный ААА-проект. Однако известный журналист Джейсон Шрайер выяснил, что даже многие сотрудники студии Sledgehammer Games были уверены, что работают над DLC.

Иногда считается, что маркетинг способен на любые чудеса. Каким бы отвратительным не был продукт — хорошая реклама сделает его успешным, убедив покупателей в том, что купили они именно шоколад, а не что-то другое.

Фото Activision Blizzard

Но реальность раз за разом ставит этот тезис под сомнение. Проваливаются голливудские блокбастеры, недоделанные или чрезмерно монетизированные игры тонут в отрицательных отзывах. И Call of Duty — не исключение.

Нельзя просто взять и сэкономить на разработке, радикально сократив расходы и сроки, но при этом оставив тот же ценник. Игроков, которые привыкли к шикарной постановке миссий, не получится убедить в том, что выдранные с «мясом» в виде ассетов из Warzone открытые уровни должны нравиться им ничуть не меньше классических заданий в Чернобыле или Париже.

Call of Duty: Modern Warfare 3 навсегда останется в истории видеоигр печальным примером обреченной на провал попытки заработать денег на неразборчивых и наивных игроках. И лишь на релизе наступило осознание того, что массовая аудитория не так проста, как кажется, и даже критики не всегда благожелательны к проектам больших корпораций. Мультиплеер новой игры еще могут спасти порциями нового контента. Но куцую и скучную кампанию не спасет уже ничего.